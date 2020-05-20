Мошенники оформили кредит на петрозаводчанку, пожелавшую продать гараж

Мошенники под видом покупателей гаража обманули 51-летнюю жительницу Петрозаводска. подробности рассказали в МВД. Женщина опубликовала в Интернете объявление о продаже гаража за 200 тысяч.

С ней связался мужчина, предложил внести оплату, попросил назвать реквизиты карты и продиктовать коды из смс-сообщений. Спустя время с ней связался якобы бухгалтер фирмы, сообщивший о сбое и о том, что за гараж была переведена большая сумма, чем требовалось. Женщину попросили дойти до банкомата, снять деньги и перечислить на определенные номера.

Петрозаводчанка не сразу обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит почти на 400 тысяч рублей. Причем информация о кредите приходила ей в виде смс, но женщина не вчитывалась в содержание сообщений. Кроме того, потерпевшая перевела аферистам более 100 тысяч из личных сбережений. Полиция организовала проверку по факту мошенничества.