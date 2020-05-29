29 мая 2020, 18:09
Происшествия

Колесо отлетело от троллейбуса и разбило витрину в Петрозаводске

Городская камера наблюдения запечатлела необычный инцидент, произошедший в центре карельской столицы

Сегодня в 13:37 в Петрозаводске, на пересечении улиц Красная и Антикайнена произошло необычное ДТП. Инцидент попал в объектив камер наблюдения компаний Sampo.ru и CityLink.

На кадрах видно, как у троллейбуса, ехавшего со стороны Первоймайского проспекта, на ходу отвалилось колесо. Оно прокатилось на большой скорости через перекресток и врезалось в витрину соседнего здания, разбив ее.

К счастью, пешеходов на пути колеса не оказалось, люди не пострадали. Причины происшествия выясняются.

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Петрозаводск
улица антикайнена
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