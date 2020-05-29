22-летний водитель грубо нарушил правила ПДД в Карелии

Сегодня в Кондопожском районе на 460 км автодороги «Кола» 22-летний водитель автомобиля «Мазда» в нарушение правил выехал на полосу встречного движения, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

«В отношении водителя составлен административный материал по статье 12.15.часть 4 – за выезд на полосу встречного движения водителю грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления автомобилем до шести месяцев. Решение примет суд»,

– говорится в сообщении.

Всего с начала года за нарушения (выезд на полосу встречного движения) автоинспекторы привлекли к ответственности 807 водителей.

Соблюдайте правила дорожного движения!