29 мая 2020, 18:33
Происшествия

Велосипедист сбил пешеходов в Петрозаводске и поехал дальше

Городская камера наблюдения засняла странный эпизод в центре карельской столицы

Сегодня в 15:22 на аллее 300-летия Петрозаводска в карельской столице произошел инцидент с участием велосипедиста и пешеходов. Эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как ехавший на двухколесном транспорте мужчина на прямом участке аллеи по непонятной причине влетел в женщину и ребенка, стоявших неподвижно на тротуаре.

После столкновения женщина долгое время не могла подняться. Велосипедист же после нескольких секунд раздумья продолжил свой путь.

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Метки: 
Петрозаводск
Аллея 300-летия
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