Велосипедист сбил пешеходов в Петрозаводске и поехал дальше

Сегодня в 15:22 на аллее 300-летия Петрозаводска в карельской столице произошел инцидент с участием велосипедиста и пешеходов. Эпизод попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как ехавший на двухколесном транспорте мужчина на прямом участке аллеи по непонятной причине влетел в женщину и ребенка, стоявших неподвижно на тротуаре.

После столкновения женщина долгое время не могла подняться. Велосипедист же после нескольких секунд раздумья продолжил свой путь.