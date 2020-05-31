Синоптики рассказали, какую погоду ждать в июне 2020 года

Федеральные синоптики обещали, что погода в июне 2020 года в Карелии будет обычной.

«Температура воздуха будет в пределах нормы, которая составляет для карельской столицы +13,7 градуса. Дефицит осадков наиболее вероятен на западе Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Карелии, скорее всего, дефицита осадков ждать не стоит»,

– сообщал Росгидрометцентр в докладе о долгосрочном температурном прогнозе в России на январь, февраль, март 2020 года.

И вот появилась развернутая информация о погоде на июнь 2020 года. Она была опубликована изданием «АиФ» со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ.

В связи с тем что Карелия находится на стыке двух округов, о погоде в республике надо судить с небольшими поправками. В частности, если говорить о севере республики, то погодные условия в нем совпадают с природными явлениями, которые происходят в Северном федеральном округе.

В Северном федеральном округе ожидаемая средняя температура июня от +7 до +14, что на 1-2 градуса ниже обычной. Предполагаемое количество осадков 40-90 мм, что несколько больше средних многолетних значений.

В начале месяца без осадков, температура днем от +10 до +15 градусов. К середине первой декады облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, днемот +14. до +19 градусов. В конце первой десятидневки местами небольшие дожди и прохладно, температура днем от +8 до +13 градусов.

К середине месяца потеплеет до +16...+21 градуса, но не исключены кратковременные дожди с усилением ветра. В конце второй декады без существенных осадков, температура днем от +19 до +24 градуса. К середине третьей десятидневки предполагается умеренно теплая погода, местами кратковременный дождь, возможна гроза, днем от +17 до +22 градусов. Завершится июнь теплой погодой, температура днем от +21 до +26 градусов.

Если говорить о центре и юге Карелии, то здесь стоит ориентироваться на прогноз в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге ожидаемая среднемесячная температура около +15, что на градус ниже нормы. Предполагаемое количество осадков 70-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

В начале июня без осадков, температура днем от +16 до +21 градусов. К середине первой декады пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, днем максимальная температура от +20 до +25 градусов. В конце первой десятидневки облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди и прохладно, днем от +11 до +16 градусов. К началу второй декады кратковременные дожди, дневная температура от +14 до +19 градусов.

В середине месяца облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди и прохладно, днем от+12 до +17 градусов. К концу второй декады переменная облачность, локальные грозовые дожди, днем максимальная температура от +18 до +23 градусов. К середине третьей десятидневки без существенных осадков, температура днем от +19 до +24 градусов. Завершится июнь умеренно теплой погодой и сухой погодой, максимальная температура днем от +21 до +26 градусов.