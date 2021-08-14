Вечеринка Обамы спровоцировала вспышку коронавируса на острове

День рождения экс-президента США Барака Обамы обернулся небывалой вспышкой коронавируса. Политик отметил праздник на острове Мартас-Винъярд, сообщает Metro.

Это место известно как одно из любимых у политиков и звезд Голливуда. Обама встретился там с друзьями в преддверии дня своего рождения. Сначала он хотел пригласить 500 человек.

Но политика стали бурно критиковать, поэтому бывший президент уменьшил число гостей. Их в особняке собралось всего 300 или 400.

После этого на острове зафиксировали рекордные с апреля показатели по распространению коронавируса. Его выявили у 63 человек.

Представитель Барака Обамы сообщил, что праздник посетили семья и близкие люди политика. На дне рождения были также звезды: Бейонсе, Jay-Z, Крисси Тейген, Джон Ледженд и другие. // Фото: janeb13/Pixabay