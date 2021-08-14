Пожарный самолет с россиянами на борту разбился в Турции, все погибли

Пожарный самолет Бе-200 потерпел крушение в Турции. На его борту было пятеро россиян и трое турков. Согласно предварительным данным, никто не выжил, передает местный телеканал NTV.

Самолет разбился, заходя на посадку. Он набрал воду для тушения огня, но почему-то не смог достигнуть необходимой высоты. После этого самолет врезался в скалы.

Он тушил пожары в провинции Мугла, около города Кахраманмараш. На борту было восемь членов экипажа. Местные СМИ и телеканалы сообщают, что все погибли.

В посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что выясняют обстоятельства аварии. К месту катастрофы направили комиссию Минобороны России. // Фото, видео: Сергей Фамилов / YouTube