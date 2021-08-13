Мужчина потерял работу из-за локдауна и внезапно сказочно разбогател

Житель Австралии потерял работу из-за локдауна и внезапно для себя стал миллионером. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на австралийские СМИ.

Мужчина, который пожелал сохранить анонимность, рассказал, что подрабатывал уборщиком, чтобы хоть как-то содержать семью. В один из дней он купил лотерейный билет. В четверг состоялся розыгрыш, по результатам которого счастливчик выиграл 80 миллионов австралийских долларов (около 58 миллионов долларов США).

По словам победителя, в результате этого невероятного поворота судьбы он сможет погасить ипотеку, оплатить все счета и поставить на ноги в будущем своих детей. Фото pixabay.com/stevepb