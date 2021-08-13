Отец Бритни Спирс согласился отказаться от опекунства над дочерью

Отец американской поп-певицы Бритни Спирс Джейми согласился после 13 лет опекунства отказаться от прав опеки над дочерью. Об этом со ссылкой на документы, которые планирует подать Джейми Спирс через своих адвокатов сообщил портал TMZ, пишет РБК. Адвокат опекуна направил уведомление в суд Лос-Анджелеса.

В заявлении отца певицы сказано, что он является постоянной целью безосновательных нападок, он считает, что публичное противостояние с дочерью не будет отвечать интересам Бритни. Отец 39-летней артистки готов сотрудничать с судом, чтобы передать право контроля над финансами дочери профессиональному аудитору.

Джеймс Спирс контролирует личные и финансовые дела дочери. Опекун заявил, что защитил дочь, когда она была в душевном и эмоциональном кризисе и ею манипулировали другие люди. Также он отрицает, что заставлял дочь делать что-либо против ее воли, в том числе выступать на сцене.



В 2007 году душевное состояние артистки Спирс, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем. В 2008 году поп-звезду признали частично недееспособной и назначили опекунов. Состояние артистки оценивается примерно в $60 миллионов. (фото spletnik.ru)