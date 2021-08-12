Разлученная с сыном после родов женщина нашла его спустя 52 года

Жительница Великобритании воссоединилась с сыном спустя 52 года. Их встреча получилась крайне теплой, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mail.

Женщина по имени Линн Оукс рассказала, что родила в 14 лет. Через 10 дней после родов ребенка, которого она назвала Юджин, у нее забрали, поскольку родители британки считали, что она слишком молода для того, чтобы быть матерью.

«Я помню, как плакала в день расставания с сыном. Мои слезы капали на его лицо, когда я кормила его, и я говорила с ним, просила прощения. Говорила, что люблю его и всегда буду любить, и однажды найду его», - призналась женщина.

Оукс повзрослела и вышла замуж, однако детей она больше не родила. Британка не переставала искать сына и однажды обратилась за помощью к программе Long Lost Family («Давно потерянная семья», аналог российского «Жди меня»). Вскоре ее родственник нашелся. В итоге выяснилось, что теперь его зовут не Юджин, а Майкл.

При встрече мать и сын обняли друг друга. По словам Оукс, ее удивило, что Майкл не обижался на нее и не держал зла, напротив, он с пониманием отнесся к случившемуся. «Наверное, ужасно отдавать в чужие руки того, кого сильно любишь. Тем более, зная, что ты его больше не увидишь», - прокомментировал британец.

Майкл познакомил мать с дочерью, а также ее ребенком. Таким образом Оукс не только обрела сына, но и стала бабушкой и прабабушкой. «Я на седьмом небе от счастья. Она такая милая женщина. Я в предвкушении времени, которое мы сможем провести вместе», - заключил Майкл. Фото: Daily Mail