Умерла звезда сериала «Шерлок»

Умерла актриса из Великобритании Уна Стаббс, известная по роли миссис Хадсон в сериале «Шерлок». Артистке было 84 года. О ее кончине сообщает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Стаббс снималась в кино с 1960-х годов. Среди наиболее известных ее работ - роли в фильмах «Летние каникулы», «Три шляпки для Лизы», а также в сериалах «Пока смерть не разлучит нас» и «Шерлок». В знаменитом сериале она играла вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Мартином Фриманом.

Отмечается, что Стаббс ушла из жизни в кругу семьи в своем доме в Эдинбурге. Фото BBC 2010-2017