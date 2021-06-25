Губернатор внес изменения в распоряжение об ограничительных мерах

Внесены изменения в распоряжение главы Карелии об ограничительных мерах в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает управление пресс-службы губернатора.

Из-за угрозы заражения коронавирусом и ростом числа заболевших COVID-19, глава республики предложил работникам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым – всем, кто оказывает услуги населению в очной форме, пройти до 1 августа 2021 года вакцинацию против коронавирусной инфекции (COVID-19).

Напомним, что во время прямой линии, посвященной ситуации с коронавирусной инфекцией, Артур Парфенчиков подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации и введения дополнительных ограничений, в отношении лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции, дополнительные ограничительные меры по осуществлению их деятельности применяться не будут. Теперь этот тезис закреплен в распоряжении главы Карелии.

Отдельные изменения в документе касаются лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Этим гражданам, если они не прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или не переболели коронавирусной инфекцией после 1 января 2021 года, рекомендуется обеспечить режим самоизоляции и воздержаться от посещения общественных мест, кроме случаев выполнения своих трудовых обязанностей и посещения общественных мест с целью решения вопросов жизнеобеспечения.

В распоряжении также утверждена форма знака для организаций, получивших паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, и дано поручение органам исполнительной власти и органам местного самоуправления Карелии разработать до 1 августа 2021 года систему идентификации лиц, которые прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции или переболели ею после 1 января 2021 года. Фото bizimtv.com.tr