25 июня 2021, 18:07
МЧС предупреждает жителей Карелии о жаре и ливнях в выходные
На юге республики температура воздуха будет намного выше нормы
МЧС выпустило сразу два предупреждения для жителей Карелии. Юг республики в выходные накроет жара, а всю территорию - ливни и грозы.
По данным министерства, 26-27 июня в южных районах республики ожидается аномально жаркая погода. Столбики термометра поднимутся на 7-8 градусов выше нормы, которая составляет +15+16 градусов.
Это явление затронет Петрозаводск, а также девять районов: Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский.
Помимо этого, 26-27 июня местами в Карелии ожидаются ливни и грозы. При грозах порывы ветра будут достигать 15-17 м/с.
Под действие явления попадет вся территория Карелии. Фото fbm.ru