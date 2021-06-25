Электричество будут отключать в Петрозаводске и по всей Карелии

Специалисты «Прионежской сетевой компании» продолжают проводить работы на сетях, направленные на повышение качества электроснабжения жителей Карелии.

Официальный Интернет-портал республики напоминает, что некоторые работы невозможно провести без отключения электричества. На сайте опубликован график отключений на неделе с 28 июня по 4 июля.

Электроснабжение будет прерываться в Петрозаводске (на улице Чистой), в Костомукше, а также в Лахденпохском, Кемском, Сегежском, Медвежьегорском, Прионежском, Олонецком, Кондопожском, Лоухском, Пряжинском и Калевальском районах. Полный график можно посмотреть по ссылке.

Потребителей просят с пониманием отнестись ко временным неудобствам. Фото ysia.ru