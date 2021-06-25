Любарский пообещал закрыть наркопритон в здании подросткового клуба

Новый петрозаводский градоначальник Владимир Любарский опубликовал на своей странице «ВКонтакте» сюжет «Ники» о заброшенном и разграбленном здании подросткового центра «Алые паруса», которое превратилось в наркопритон. И пообещал решить эту проблему. Подробности — в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу».

По словам Любарского он уже подписал постановление о передаче этого объекта на баланс МУП «Агентство городского развития». Первым делом здание планируют законсервировать и отремонтировать.

«После восстановления будем решать судьбу здания предметно. Потребность в районе высока. Надеюсь, у журналистов станет меньше поводов снимать такие сюжеты», — заявил градоначальник.

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