03 марта 2023, 22:37
Полмесяца без воды, грязные кучи и судьба «деревяшек»
Городские истории — хорошие и не очень — в рубрике «Дежурный по городу»
Смотрите в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу»:
- Жителей дома № 12А по улице Боровой уже полмесяца сидят без воды. По словам горожан, вода пропала 16 февраля — недалеко от дома лопнула водопроводная труба. А когда коммунальщики устранили эту аварию — труба лопнула в другом месте. И так далее.
- Всё чаще в городских пабликах появляются посты петрозаводчан, недовольных снежными кучами на дорогах и газонах. Сваливают его туда городские службы, а вывозить снег на полигон — не спешат. Весна уже стучится к нам в двери. Что будет, когда она придет, догадаться нетрудно.
- Исторические дома №24 и 24А на проспекте Ленина выставят на продажу. Об этом сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений РК. Предполагается, что новым собственником станет музей «Кижи». Но все не так однозначно.
Есть что рассказать? Пишите сюда. Приедем. Снимем. Покажем.