«Сбормобиль» примет вторсырье у жителей Петрозаводска

В ближайшее воскресенье по улицам Петрозаводска проедет «Сбормобиль». Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

«Сбормобиль» проследует по своему обычному маршруту. Он сделает 23 остановки в разных районах города. Жители Петрозаводска смогут сдать на переработку вторсырье.

Петрозаводчанам напоминают, что 80% вырученных от переработки вторсырья денег идут на помощь бездомным животным. Остальные средства волонтеры направляют на печать листовок и экорекламу. // Фото: unsplash.com