03 марта 2023, 18:21
Мэрия отправила под снос очередные гаражи в Петрозаводске
Демонтажу подлежат незаконно установленные объекты в центре карельской столицы и на Ключевой
Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередных гаражей в городе. Сообщение появилось на сайте администрации.
Демонтажу подлежат четыре постройки, расположенные в районе дома №18В по улице Анохина, а также один гараж в районе пересечения улиц Кемской и Петрова.
Владельцы самовольно установленных объектов должны освободить занятые земельные участки до 20 марта. // Фото мэрии Петрозаводска