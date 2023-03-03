Мэрия отправила под снос очередные гаражи в Петрозаводске

Мэрия Петрозаводска приняла решение о сносе очередных гаражей в городе. Сообщение появилось на сайте администрации.

Демонтажу подлежат четыре постройки, расположенные в районе дома №18В по улице Анохина, а также один гараж в районе пересечения улиц Кемской и Петрова.

Владельцы самовольно установленных объектов должны освободить занятые земельные участки до 20 марта. // Фото мэрии Петрозаводска