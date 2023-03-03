В ГИБДД обратились к жителям Карелии перед выходными

В Госавтоинспекции Карелии выступили с обращением к жителям республики перед предстоящими выходными. Информация появилась в паблике ведомства.

Инспекторы констатируют, что в выходные традиционно повышается количество пьяных водителей. В Госавтоинспекции просят автомобилистов ни в коем случае не садиться за руль в состоянии опьянения. Нетрезвый водитель не осознает опасности, которую он несет себе и окружающим, подчеркнули в ведомстве.

С начала года в Карелии от управления отстранены более 300 водителей с признаками опьянения. Жителей республики призвали сообщать о нетрезвых автомобилистах по телефонам 102 или 112. // Фото ГИБДД Петрозаводска