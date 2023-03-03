В Петрозаводске и районах Карелии ожидаются отключения электричества

Специалисты «Прионежской сетевой компании» на неделе с 6 по 12 марта продолжат выполнять ремонтные работы на объектах энергетики в разных районах Карелии. В связи с этим ожидаются отключения электричества, сообщает официальный Интернет-портал РК.

Так, в разные дни недели перебои в электроснабжении возможны в Петрозаводске, Костомукше, а также в Кемском, Кондопожском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Лахденпохском районах. Подробный график можно найти по ссылке.

Также отмечается, что 8 марта отключений быть не должно.

Энергетики приносят жителям Карелии извинения за временные неудобства. // Фото: freepik.com