Несколько студентов ПетрГУ получили стипендию в 25 тысяч рублей
Пятеро магистрантов Петрозаводского госуниверситета стали обладателями стипендий благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом сообщает официальный сайт опорного вуза Карелии.
Так, победителями стипендиального конкурса стали магистрант первого курса Института педагогики и психологии по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование» Анна Васильева, магистрант первого курса Института математики и информационных технологий по направлению подготовки «Прикладная математика и информатика» Диана Долгалева, магистрант первого курса Института истории, политических и социальных наук по направлению подготовки «История» Инна Родион, магистрант второго курса Института истории, политических и социальных наук по направлению подготовки «Социальная работа» Юлия Славашевич и магистрант первого курса Института филологии по направлению подготовки «Филология» Иоланта Сухоцкая.
Победители будут получать стипендию в размере 25 тысяч рублей ежемесячно до окончания их обучения в магистратуре.
Всего в конкурсе в этом году участвовали более 6400 человек. Победителями были признаны 750 студентов из разных вузов России. // Фото: «Петрозаводск говорит»