Два новых погрузчика будут работать зимой и летом в Петрозаводске

Маленький трактор и погрузчик побольше будут чистить снег на улицах Петрозаводска. Две дополнительные единицы техники пополнили парк техники кондопожского ДРСУ, который в этом году занимается содержанием городских улиц. Технику предприятие приобрело за свой счет.

В карельском Минтрансе отметили, что техника может работать зимой на расчистке дорог от снега, производить уборку наледи, ликвидировать снежные валы, очищать мосты, барьерные ограждения, пешеходные переходы и проезжую часть от снежных ледяных отложений, а также может использоваться летом. // фото Минтранс РК