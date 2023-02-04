Девушка-инвалид ищет дом для пса Тимура

Галина Широкорад — инвалид детства. По квартире она передвигается на коляске, руками не владеет и нуждается в постоянной помощи сиделки. Но при этом остаётся полноценным членом общества.



Она пишет стихи и прозу, администрирует сообщества в соцсетях, создает видеоролики и поздравительные открытки — и все это с помощью ног. А еще Галина занимается общественной деятельностью — например, берёт на передержку бездомных животных.



Пса Тимура ей отдали два года назад, однако еще через полгода куратор отказался от питомца и полностью оставил его на попечении девушки-инвалида. С тех пор Галина ищет для Тимки добрых хозяев. Если вы готовы помочь — пишите сюда.

К сожалению, эта проблема не единственная. Все близкие родственники Галины умерли и ей самой приходится оплачивать сиделку. В противном случае ее ждет казенный инвалидный дом, где люди с ограниченными возможностями, как правило, быстро угасают.



Заработать нужную сумму самостоятельно девушка не может. Вот ссылка на группу сбора в её поддержку.