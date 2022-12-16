«Все тут как в деревне. Ничего не делается как в городе»

Побывали в одном из самых отдалённых районов Петрозаводска — Сулажгорском кирпичном заводе, жители которого жалуются на большую проблему с транспортной доступностью. По их словам, выбраться отсюда осень сложно, а добраться — еще сложней. Потому что автобусы ходят очень редко.



И транспорт — не единственная проблема этого городского района. Впрочем, местные жители давно уже не считают себя «городскими».



Подробности — в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу».

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