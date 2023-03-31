В Университетском городке назревает социальный взрыв

Мы снова посетили квартал «Резервный», который находится за Университетским городком. В 2013 году муниципальные власти стали выдавать там участки многодетным семьям и инвалидам. При этом людей обещали обеспечить всей необходимой инфраструктурой, но так и не обеспечили.

В итоге владельцы участков сами построили километр подъездной дороги и четыре с половиной километра внутриквартальных проездов. Правда и обслуживать все это им пришлось самим — в мэрии заявили, что не могут взять на баланс дорогу, построенную хозяйственным способом.

Десять лет людей кормили «завтраками» и обещали помочь, а в марте этого года ситуация обострилась. Чиновники решили запретить движение грузового транспорта по улицам Роберта Рождественского и Лучистой, направив все тяжелогрузы по той самой дороге, которую они отказались легализовать.

Люди, разумеется, возмущены. Если по дороге массово пойдут грузовики, там станет небезопасно. А еще дорога быстро придет в негодность. И не исключено, что ремонтировать ее местным жителям опять придется своими силами.

Подробности — в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу».

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