Минюст объявил председателя Союза журналистов Карелии иноагентом

Министерство юстиции РФ в пятницу, 31 марта, обновило реестр иностранных агентов.

В него включили председателя Союза журналистов Карелии Георгия Чентемирова. Также в перечень иноагентов внесли лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского и Сергея Бойко, проект «Теплица социальных технологий», общественное объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие», объединение «Настоящая Россия».

В качестве основания для признания петрозаводчанина Георгия Чентемирова иностранным агентом Минюст приводит следующее: «участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции на Украине».

Осенью 2022 года Георгий Чентемиров уехал из России. В настоящее время находится за границей, где продолжает заниматься профессиональной деятельностью. // фото со страницы Союза журналистов ВК