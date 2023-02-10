10 февраля 2023, 16:41
Дом-путешественник и подготовка к Гиперборее
Городские истории — хорошие и не очень — в рубрике «Дежурный по городу»
Смотрите в большом пятничном выпуске «Дежурного по городу»:
- Старинный «Дом Захаровых» переезжает на новое место. Посмотрели, что там сейчас происходит;
- Чиновники считают, что бывшее здание восьмой школы не имеет архитектурной ценности;
- А на Онежской набережной вовсю кипит работа. Гиперборейские скульпторы пилят лёд и рубят снег.
Есть что рассказать? Пишите сюда. Приедем, снимем, покажем. Ваш «Дежурный по городу».