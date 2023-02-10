Электричество в Тепличном отключат 14 февраля

Потребители в Тепличном на будущей неделе останутся без электричества. Электроснабжение отключат временно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Это сделают из-за необходимости провести работы на электросетях. Подачу энергии приостановят 14 февраля. Предполагается, что потребителей оставят без света в период с 10:00 до 16:00.

Работы на объектах электросетевого хозяйства будет вести Прионежская сетевая компания. По всем вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу Прионежского ЭСУ по телефону 70-23-93. // фото: Ольга Гаврилова/ «Петрозаводск говорит»