30 ноября 2022, 22:02
«Мы вообще никому не нужны»
Жителям аварийного барака на Чапаева приходится устранять последствия пожара за свой счет
Дом № 7 по улице Чапаева совсем недавно горел — сильно пострадал подъезд. Огонь потушили, но устранять последствия пожара людям пришлось самостоятельно. Даже несмотря на то, что большинство квартир в этом аварийном бараке муниципальные, а большинство жителей — пенсионеры.
«Мы вообще никому не нужны. Мы столько лет отработали на государство — и оно нас так бросает», — пожаловались местные жители «Дежурному по городу».
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