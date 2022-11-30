Дом № 7 по улице Чапаева совсем недавно горел — сильно пострадал подъезд. Огонь потушили, но устранять последствия пожара людям пришлось самостоятельно. Даже несмотря на то, что большинство квартир в этом аварийном бараке муниципальные, а большинство жителей — пенсионеры.

«Мы вообще никому не нужны. Мы столько лет отработали на государство — и оно нас так бросает», — пожаловались местные жители «Дежурному по городу».

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