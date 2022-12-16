Константин Ивлев приехал в Петрозаводск и оценил оливье с клюквой

Сегодня в Петрозаводске гостит знаменитый российский шеф-повар, ведущий популярных кулинарных шоу Константин Ивлев. Мастер приехал в карельскую столицу для участия в финальных этапах всероссийского новогоднего гастрономического шоу.

Как сообщает ИА «Республика», карельский полуфинал конкурса на лучшее новогоднее блюдо прошел сегодня в ресторане «Северный». Ранее отборочные этапы состоялись в Москве и Санкт-Петербурге.

В Петрозаводске Константин Ивлев оценил оливье карельской школьницы. Девочка добавила в блюдо в качестве изюминки клюкву. Шеф-повар отметил, что иногда понять, вкусное блюдо или нет, можно по его внешнему виду. В случае с оливье карельской участницы ожидания повара оправдались. Салат он оценил.

Напомним, финал всероссийского гастрономического шоу пройдет завтра в Чалне, в вотчине Талвиукко. Начало мероприятия - в 15:00. // Фото: ИА «Республика»