Десятки волков ликвидированы в Карелии

С начала сезона, стартовавшего 1 августа, карельскими охотниками добыты 62 волка. Об этом рассказали в Минприроды РК.

Больше всего хищников было добыто в Пудожском, Лоухском, Калевальском, Пряжинском и Суоярвском районах, отметили в ведомстве. После выпадения снега шансы поймать хищника заметно повысились, подчеркнули в Минприроды.

Жители республики продолжают сообщать чиновникам о случаях выхода хищников к населенным пунктам. Так, в Поросозере четыре волка напали на собаку. Напомним, ранее жители поселка Тэдино Лоухского района рассказали о том, что волки растерзали домашнего пса. По всем сообщениям проводятся проверки.

В Минприроды просят жильцов частных домов держать питомцев в закрытых вольерах на огороженной территории. // Фото: unsplash.com