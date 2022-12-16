Толщина льда на петрозаводских водоемах не превышает 30 сантиметров

Сотрудники администрации Петрозаводска совместно с инспекторами центра ГИМС провели проверки толщины льда на городских водоемах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

На Ключевском карьере толщина покрытия составила 21 см, на Логмозере – 25 см, на озере Четырехверстном – 28 см. Такие показатели позволяют выходить на лед, однако делать это нужно с осторожностью, предупреждают специалисты. А выезд на лед на автомобилях и любой другой сухопутной технике запрещен. Кроме того, на Онежском озере ледовый покров пока не сформировался.

В ходе патрулирования также проверили наличие и состояние запрещающих знаков. А с любителями зимней рыбалки провели предупредительные беседы. В случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить в Единую службу спасения по номеру телефона 01 (с мобильного – 112) или в ЕДДС Петрозаводска по номеру телефона 051. // Фото: petrozavodsk-mo.ru.