Школьники Карелии получат стипендию за особые успехи

Школьники Карелии получат республиканскую стипендию за особые успехи в интеллектуальной, художественно-творческой, спортивной и общественной деятельности. Об этом сообщает официальный Интернет-портал РК.

В этом году будут отмечены 30 молодых людей. Торжественная церемония вручения стипендий пройдет 21 декабря в Национальной библиотеке Карелии.

Отмечается, что на конкурс поступило более 100 заявок со всей республики. Среди стипендиатов - победители и призеры различных конкурсов и соревнований, авторы выставок, научных публикаций, артисты и реализующие социальные проекты активисты. // Фото: unsplash.com