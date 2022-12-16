Посетить резиденцию карельского Деда Мороза можно бесплатно

Для жителей и гостей Петрозаводска, желающих в субботу, 17 декабря, посетить резиденцию карельского Деда Мороза, предприятие «Карелавтотранс» организует бесплатные рейсы.

Посадка пассажиров будет проходить на железнодорожном вокзале республиканской столицы. Далее автотранспорт будет следовать до вотчины Талвиукко в поселке Чална. Первое отправление состоится в 12.00. Последний рейс из Чалны – в 17.00. Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте «Карелавтотранс»

Как отметили в администрации предприятия, для этих целей предоставят автобусы туристического класса Higer.// Фото: vk.com/aparfenchikov.