Шеф Константин Ивлев выберет лучший новогодний салат в Петрозаводске

Жители Карелии смогут принять участие во всероссийском конкурсе на лучшее новогоднее блюдо. Самый лучший салат для праздничного стола выберет известный шеф-повар Константин Ивлев. Участники приготовят на выбор 400 граммов оливье и 400 граммов селедки под шубой. Ивлев попробует блюдо каждого конкурсанта и поделится мнением. Конкурс проходит в двух форматах - онлайн и офлайн.

Онлайн-состязание проводится с 5 по 14 декабря. Конкурсанты выкладывают в соцсети видео с рецептами салата оливье или сельди под шубой и ставят хэштег #оливьетаз или #сельдьвшубе

Кулинарные полуфиналы офлайн-состязания будут проходить 12 декабря в Москве, 14 декабря в Петербурге и 16 декабря в Петрозаводске. Независимо от количества конкурсных работ в первом этапе конкурса, в финал выйдут два конкурсанта, которые будут участвовать в финале, который пройдет 17 декабря на вотчине Талвиукко в Карелии.

Определять победителей будут сам шеф Ивлев, карельский волшебник Талвиукко и российский Дед Мороз. Победителей ждут подарки. Регистрация участников открыта. В офлайн конкурсе могут принять участие все желающие. Дети до 18 лет - в сопровождении родителей. // фото: chandlervid85 // Freepik