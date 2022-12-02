Петрозаводскую детскую школу искусств признали лучшей в России

Петрозаводская детская школа искусств им. М.А Балакирева получила признание на федеральном уровне. О победе петрозаводского учреждения в общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств» сегодня вечером сообщил сити-менеджер Владимир Любарский.

«Итоги только что подвели в Москве. Теперь о профессионализме наших педагогов знают во всей стране!»

- написал Владимир Любарский и поздравил коллектив, родителей и учеников.

Детская школа искусств получила диплом и сертификат на миллион рублей. Церемония награждения проходила 2 декабря в Москве.

Конкурс «Лучшая детская школа искусств» проводится с 2014. Конкурс направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в РФ, выявление молодых дарований, поддержку детских школ искусств. // фото со страницы главы города «ВКонтакте»