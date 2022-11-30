Карельские школы могут стать самыми читающими в России

Всероссийский форум классных руководителей запустил проект «Читаем всей Россией». Принять участие в нем могут все школьники, родители и учителя.

«Мы с учителем литературы и писателем Юрий Поляков из Крыма обсудили наболевшую проблему и пришли к выводу, что учителя (особенно классные «классные») могут нам помочь. Мы с Юрием инициируем проект «Читаем всей Россией!» Суть проекта - привлечение школьников, их родителей, учителей нашей страны к чтению литературы»,

- говорит одна из инициаторов проекта учитель литературы и русского языка Алена Маскаева.

Для участия в проекте надо записать небольшое – до 2 минут – видео, на котором вы читаете отрывок из своей любимой книги и разместить его на вашей странице ВК. В публикации расскажите, кто автор книги и ее краткий сюжет, но не говорите, чем она закончится.

Отметьте учителя, который рассказал вам об этом проекте, и одного из авторов проекта – Алену Маскаеву или Юрия Полякова, а также проставьте соответствующие хэштеги #ЧитаемвсейРоссией #ФКРзачтением #ЧитаемШколой #ЧитающаяШкола.

Каждый участник получит электронный сертификат, как только выставит свое видео и отправит заявку на сертификат по ссылке forms.gle/ZfGdmN6w1jZGvEBQ6

Итоги конкурса будут подведены 1 мая 2023 года, а объявлены 25 мая. Школы, которые выставят более 300 видео чтецов, станут победителями и получат статус «Самая читающая школа России». «Золотыми амбассадорами чтения» станут школы, выставившие более 100 видео. А 50 роликов принесут школам статус «Серебряный амбассадор чтения». // фото: ru.freepik.com/author/wayhomestudio