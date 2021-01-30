За сутки коронавирус диагностировали у 237 жителей Карелии

За минувшие сутки диагноз коронавирус поставили 237 жителям Карелии. Из них заболевших – 221 человек, из них 35 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом состоянии, такие данные утром 30 января приводит оперативный штаб республики. Удалось поправиться 322 пациентам.

Число выявленных случаев коронавируса в Карелии – 5767,6 случая на 100 тысяч населения. По России этот показатель гораздо меньше - 2598,4 случая, по Северо-Западу – 4537,3.

Согласно данным, опубликованным на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова, общее количество заболевших за все время пандемии в республике достигло отметки 35905, умерших - 227, выздоровевших - 30540. (фото Эмин Джафаров, kommersant.ru)