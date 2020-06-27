Парфенчиков объяснил, почему случился резкий рост числа заболевших

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в республике. Напомним, 26 июня в Карелии зафиксировано рекордное количество заболевших - 59 человек.

По словам губернатора, 47 случаев выявлены в результате оперативного обследования круга контактов заболевших ранее людей. Благодаря такой работе удается максимально быстро принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, отметил губернатор. Особенно важно то, что такие действия позволяют медикам вовремя начинать лечение, не допуская тяжелых осложнений для пациентов.

Напомним, общее количество заболевших Covid-19 в Карелии достигло отметки в 1236 человек. Шестеро пациентов скончались.