27 июня 2020, 16:10
Названа стоимость кометы на Кижи в этом году
Продажа билетов на заповедный остров начнется уже завтра
Кометы начинают ходить на остров Кижи. Продажа билетов стартует уже в это воскресенье, 28 июня. Об этом сообщили в турхолдинге «Отель Карелия».
Стоимость билетов для взрослых в этом году составит 2950 рублей, для детей до 16 лет - 1800 рублей в обе стороны.
Пассажиров комет просят использовать антисептик и маску при входе на борт. Также сообщается, что перед началом рейса путешественникам будут измерять температуру. В случае повышенной температуры или отсутствия средств защиты перевозчик может отказать пассажиру в поездке с возвращением денег за билет.
Напомним, музей-заповедник «Кижи» открылся для туристов с 10 июня после того, как прием гостей в республике разрешил Артур Парфенчиков.