Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 27 июня

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесена информация о жителях республики, у которых Covid-19 был выявлен 26 июня. Напомним, накануне было зафиксировано рекордное количество заболевших - 59.

Лидером по числу зараженных остается Петрозаводск. В столице республики уже 547 больных. На втором месте находится Кемский район, в котором произошла вспышка заражения на стройплощадке Белопорожской ГЭС. Там 121 заболевший.

Третье место занимает Сортавальский район (84 случая). На четвертом месте Олонецкий район (82 случая) и на пятом - Беломорский район (81 случай).

Также много заболевших в Сегежском районе (61) и в Муезерском районе (57). На остальных территориях случаев заражения меньше.

Стоит отметить, что единственной территорией Карелии, чистой от коронавируса, остается Калевальский район. Там случаев заражения инфекцией до сих пор нет.