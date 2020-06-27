Названы адреса 21 нового заболевшего Covid-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены адреса жителей Петрозаводска, у которых Covid-19 был выявлен 26 июня. Это 21 человек.

Так, в городе появились пять новых очагов инфекции. Это дом №12 по Скандинавскому проезду, дом №20 по Октябрьскому проспекту, дом №9 по улице Варламова, дом №38 по улице Коммунистов и дом №16 по Карельскому проспекту.

Кроме того, коронавирус обнаружен в домах, в которых ранее уже были заболевшие. Это дом №7 по улице Октября, частный дом на улице Кольцевой, дом №16 по улице Советской, дом №22А по Первомайскому проспекту, дом №7 по улице Софьи Ковалевской, дом №50 по улице Чкалова, дом №52 по улице Ватутина, дом №1 по улице Древлянка, дом №34 корпус 1 по Лососинскому шоссе, дом №10 по улице Братьев Озеровых, дом №12А по улице Ровио, дом №17 по улице Торнева, дом №13 по улице Репникова, дом №5 по улице Чернышевского, дом №12 по улице Чернышевского и дом №29 по улице Державина.

Всего, по данным на 27 июня, в столице Карелии коронавирусом заразились 547 человек. В республике зафиксировано 1236 заболевших.