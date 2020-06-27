В Карелии коронавирус выявили у таксиста

В Костомукше коронавирус был выявлен у водителя одной из городских служб такси. Об этом сообщили в Межрайонной больнице №1.

В связи с произошедшим, медики напомнили об актуальности использования медицинских масок таксистами и пассажирами автомобилей служб такси.

В медицинском учреждении также рассказали о том, что из инфекционного отделения больницы вчера были выписаны пятеро жителей Муезерского района и последний строитель со стройплощадки Белопорожской ГЭС, у которых ранее был диагностирован Covid-19.

Напомним, по данным на 27 июня, в Карелии коронавирус выявлен у 1236 человек. За последние сутки болезнь подтвердилась у 59 человек.