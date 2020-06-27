Объявлено имя обладателя автомобиля в викторине по случаю 100-летия РК

Объявлено имя еще одного победителя викторины «Карелия - наш родной край», посвященной столетию нашей республики. Об этом сообщает паблик «Республика Карелия».

Удача улыбнулась пенсионерке из поселка Волома Муезерского района Валентине Апонович. Именно она заполнила бланк под номером 287108. Победительница получит новенький автомобиль.

Напомним, принять участие в викторине могут жители республики старше 18 лет. Разыгрываются квартиры в Петрозаводске, автомобили, бытовая и цифровая техника.