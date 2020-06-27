Мирошник и Боднарчук поздравили петрозаводчан с Днем города

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили жителей карельской столицы с 317-м днем рождения города. Поздравление опубликовано на сайте администрации карельской столицы. Публикуем его полностью.

«Дорогие петрозаводчане! Поздравляем вас с Днем города!

Для петрозаводчан это особенный праздник – день рождения города был приурочен к знаменательной дате в истории Петрозаводска – 28 июня 1944 года столица Карелии была освобождена моряками Онежской флотилии в результате успешной Свирско-Петрозаводской операции. В этот день мы получили бесценный дар – мирное небо над любимым городом.

2020 год для всех нас особенный. Он проходит под знаком 75-летия великой Победы и 100-летия образования республики Карелия. И, несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в начале года, в городе продолжается реализация значимых для каждого петрозаводчанина мероприятий – ремонт дорог, строительство детских садов и новой школы, благоустройство парков и скверов, дворовых территорий и многое другое. Это стало возможным благодаря существенной федеральной поддержке в рамках реализации ФЦП развития Карелии и национальных проектов, поддержке правительства республики Карелия. Преображение города, его инфраструктурное развитие, создание комфортных условий для жизни, работы и отдыха – это лучший подарок для петрозаводчан.

Реализация многих городских проектов была бы невозможной без поддержки и непосредственного участия горожан. Вместе мы встречаемся на экологических акциях и субботниках, обсуждаем проекты развития городской инфраструктуры и общественных территорий в разных районах города. Благодаря вашей активной позиции появились многие социально ориентированные проекты и постоянно развивается волонтерское движение. Своими профессиональными и личными достижениями, творческими и спортивными победами каждый из вас вносит свой созидательный вклад в развитие Петрозаводска, а значит, и в его будущее.

Желаем каждому жителю нашего города крепкого здоровья, счастья и благополучия, новых профессиональных успехов и воплощения всех планов! С праздником! С днем рождения, любимый Петрозаводск!»

Напомним, из-за пандемии коронавируса все массовые мероприятия в День города в этом году в Петрозаводске отменены.