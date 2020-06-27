27 июня 2020, 11:09
Общество

Участок улицы в Петрозаводске полностью закроют на полтора месяца

Работы по замене тепловой камеры на улице Калинина синхронизированы с ремонтом полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

В Петрозаводске на полтора месяца закроют для автомобилистов и пешеходов участок улицы Калинина от улицы Казарменской до Разъезжей. Движение будет запрещено с 27 июня по 15 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот период энергетики будут проводить ремонт тепловой камеры, расположенной под дорожным полотном. После завершения работ на коммуникациях дорожные рабочие отремонтируют дорогу в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

На период ремонта объезд будет организован по улицам Казерменской и Разъезжей, уточнили в городской администрации.

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Петрозаводск
улица Калинина
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