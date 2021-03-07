В Карелии подтверждены три новые смерти от коронавируса

Общее число сметей от коронавируса в Карелии с начала пандемии увеличилось до 325.

Сегодня региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о трех новых летальный исходах.

От коронавируса в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска, 1935 года рождения, и жительница поселка Пийтсиеки, 1952 года рождения. В Олонецкой ЦРБ скончался житель села Видлица, 1953 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. (фото bbc.com)