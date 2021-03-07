07 марта 2021, 09:32
В Карелии подтверждены три новые смерти от коронавируса
Число жертв пандемии возросло до 325 человек
Общее число сметей от коронавируса в Карелии с начала пандемии увеличилось до 325.
Сегодня региональный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил о трех новых летальный исходах.
От коронавируса в Республиканской инфекционной больнице скончались житель Петрозаводска, 1935 года рождения, и жительница поселка Пийтсиеки, 1952 года рождения. В Олонецкой ЦРБ скончался житель села Видлица, 1953 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания. (фото bbc.com)