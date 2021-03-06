В Карелии и Забайкалье люди болеют гриппом чаще, чем в других регионах

На седьмой неделе 2021 года уровень заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в целом понизился, по сравнению с предыдущей неделей, составив 69,7 на 10 тыс. населения, что ниже еженедельного эпидемического порога на 14,5%.

Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, сообщает ТАСС.

Он заявил, что ни один регион России в этом году не приблизился к эпидемическому порогу по заболеваемости гриппом.

В целом на седьмую неделю [2021 года] ни один регион не приблизился к эпидпорогу. Только Карелия и Забайкалье имеют заболеваемость более 50% от допустимой нормы. <…> В настоящий момент отмечается более спокойная ситуация по острым респираторным инфекциям и гриппу. То есть, мы к эпидпорогу на данный момент ни в одном регионе не приблизились,

- сказал он.

Фото с сайта egeriya.ru