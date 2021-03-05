Карелия поставила национальный рекорд по динамике разводов

В России в январе 2021 года число браков выросло на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Газета.Ru, со ссылкой на РИА Новости.

Число молодоженов увеличилось в 71 из 85 субъектов федерации. Наибольший рост продемонстрировала Белгородская область — на 60%, с 320 до 500. Далее идут Орловская (37,5%) и Челябинская области (33,8%), Мордовия (33,1%), Карелия (30,7%) и Калининградская область (30,7%).

В целом по стране на 17,6% уменьшилось число разводов. Карелия тут вырвалась вперед – в республике стали разводиться меньше на 33,8%. За ней идет Ленинградская область (снижение -31,9%), Бурятия (30,5%), Тамбовская (30,5%) и Курская области (30,4%).

Фото с сайта gazeta.ru