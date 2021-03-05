В Карелии существенно смягчили коронавирусные ограничения

В Карелии продолжают смягчать антиковидные ограничения. Губернатор внес соответствующие изменения в распоряжение, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Так, в образовательных организациях разрешено проводить родительские собрания и занятия по подготовке детей к школе.

Власти Карелии сняли ограничение по работе с 01:00 до 06:00 в барах, кафе и ресторанах. Также разрешено организовывать развлекательные и танцевальные программы. Власти республики разрешили деятельность танцплощадок, дискотек и других зрелищно-развлекательные мероприятий, но необходимо соблюдать требования противоэпидемической безопасности.

В развлекательных центрах (детском игровом, батутном) теперь одновременно может находиться не более одного посетителя на 4 кв. метра (ранее – на 10 кв. метров).

Залы кинотеатров могут быть заполнены на 100%. Это же касается и проведения театрально-концертных мероприятий, включая филармонические концерты.

Перестали действовать ограничения по количеству участников спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Также не ограничено количество зрителей в помещениях, где проходят соревнования.

Приезжающим на работу вахтовым методом из других районов Карелии или из-за пределов республики больше не нужно делать тест на коронавирус. Продолжительность вахты может быть менее двух недель.

Несмотря на существенное смягчение мер, масочный режим и социальная дистанция во время массовых мероприятий, а также в местах большого скопления людей по-прежнему обязательны. (фото vrn.aif.ru)